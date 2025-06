Publiziert am 21.06.2025

Gemäss Bericht erhielten die acht ordentlichen Mitglieder des SRG-Verwaltungsrats insgesamt 417'694 Franken an Vergütungen. Die von der Delegiertenversammlung festgelegte Obergrenze lag bei 409'000 Franken. Als Grund für die Überschreitung nennt der Bericht ungeplante Zusatzsitzungen im Zusammenhang mit der Wahl einer neuen Generaldirektorin sowie dem Transformationsprojekt «Enavant SRG».

Der Bundesrat spricht von einer «geringfügigen» Abweichung und sieht keine weiteren Massnahmen vor. Die Überschreitung ist im Bericht dokumentiert.

In der aktuellen Debatte um die sogenannte Halbierungsinitiative, die eine Reduktion der Haushaltsabgabe fordert, könnte die Lohnüberschreitung politische Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Tages-Anzeiger stellte in einem Artikel vom Samstag einen möglichen Zusammenhang her, da sich die SRG-Führung gleichzeitig gegen Kürzungen wehrt.

Nicht betroffen war laut Kaderlohnreporting Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina. Er erhielt 178'360 Franken und blieb damit unter der für ihn geltenden Obergrenze von 178'500 Franken.

Alle übrigen bundesnahen Unternehmen und Anstalten hielten die gesetzlichen Vorgaben zu Lohnhöhen, Nebenleistungen und variablen Entgeltbestandteilen ein. (pd/cbe)