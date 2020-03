TeleZüri: VJ Luca Laube wechselt nach Deutschland

von Christian Beck

TeleZüri-Videojournalist Luca Laube wechselt an die Nordsee. Ab 1. Juli wird der gebürtige Bündner für die ARD tätig sein. «Für die kleinste der neun Landesrundfunkanstalten, Radio Bremen, werde ich als VJ und TV-Reporter aus Bremerhaven berichten», so Laube auf Anfrage von persoenlich.com. Arbeiten werde er vorwiegend für das abendliche Fernsehmagazin «buten un binnen» (Niederdeutsch für «draussen und drinnen»). Diese Redaktion arbeitet crossmedial und liefert gleichzeitig Inhalte online, auf Social Media, im Radio und TV.

Für Laube erfüllt sich mit dem Wechsel nach Deutschland ein Traum. «Die TV-Landschaft in Deutschland ist mit jener in der Schweiz kaum zu vergleichen und deshalb eine tolle Herausforderung. Ich habe grossen Respekt vor dem Schritt an die Nordsee, glaube aber auch, dass mir die jahrelange Erfahrung als Journalist in der Schweiz dabei hilft, dort Fuss zu fassen und tollen, hochstehenden Journalismus machen zu können», so der 31-Jährige.

Laube arbeitet seit 2015 als News-Videojournalist bei TeleZüri, Ende Mai hat er seinen letzten Arbeitstag. In den letzten fünf Jahren habe sich die Arbeit stark verändert. «Heute arbeiten die Videojournalisten nicht mehr nur auf eine Abendsendung hin. Wir liefern zusätzlich Material für die Video-Unit von CH Media, welche tagsüber laufend aktuelle Onlinebeiträge erstellt», so Laube. Zudem gehöre eine ganze Reihe von Regionalsendern zum Verbund. Bei grösseren Geschichten würden so verschiedene Redaktionen mit ihren ganz unterschiedlichen Bedürfnissen versorgt. «Ein TeleZüri-VJ muss also noch multitaskingfähiger sein als früher.»

Luca Laube kam schon früh mit elektronischen Medien in Kontakt. Schon als 13-Jähriger realisierte er ehrenamtlich Jugendfernsehsendungen. 2004 absolvierte er ein Praktikum auf der Nachrichtenredaktion von Tele Südostschweiz, wo er von 2008 bis 2012 auch als VJ arbeitete. Anschliessend – bis 2015 – wechselte er als Redaktor und Produzent zu Radio SRF und berichtete dort unter anderem für das «Regionaljournal Graubünden». Laube absolvierte an der Journalistenschule MAZ den Diplomlehrgang.