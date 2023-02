Fürstentum Liechtenstein: Volksblatt wird eingestellt

Die Liechtensteiner Volksblatt AG wird liquidiert, das Volksblatt eingestellt. Das hat die Generalversammlung am Dienstag auf Vorschlag des Verwaltungsrats einhellig beschlossen. Wie am 7. Februar mitgeteilt, schlug der Verwaltungsrat den Aktionären der Liechtensteiner Volksblatt AG vor, die Gesellschaft zu liquidieren und die Herausgabe der Zeitung einzustellen. Diesem Vorschlag stimmte die Generalversammlung nun am Dienstag, den 28. Februar, einhellig zu.