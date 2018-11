Liquidation der TagesWoche: Vom Duopol auf dem Basler Zeitungsmarkt

Die Basler «TagesWoche» ist Geschichte – die letzte Ausgabe ist erschienen (persoenlich.com berichtete). Damit hat Basel keine einzige Vollredaktion mehr – nur noch Lokal- und Teilredaktionen. In Basel duellieren sich fortan zwei grosse Verlage: Die Tamedia mit ihren Mantelredaktionen über die «Basler Zeitung» und CH Media mit ihren Mantelredaktionen über die «Basellandschaftliche Zeitung». Damit ist Basel die einzige Grossstadt der Schweiz, in der die zwei grössten Mantelredaktionen des Landes aufeinandertreffen. Eine spannende Ausgangslage, wie es in einer SRF-Mitteilung heisst.

Zudem hat das Bundesamt für Kommunikation Ende November den ersten Medienmonitor der Schweiz präsentiert – welche Mediengattung und welcher Medientitel hat wie viel Einfluss auf die Meinungsbildung? Das Resultat ist klar: Das Internet liegt auf dem letzten Platz, hinter Fernsehen, Print und Radio. Salvador Atasoy fragt im «Medientalk» nach, ob das stimmen kann und das Internet tatsächlich das schwächste Medium für die Meinungsbildung in der Schweiz ist.

Bei Atasoy im «Medientalk» diskutieren Medienjournalist Christian Mensch, Digitalstratege Thom Nagy und Stefan Thommen, Mitglied der Geschäftsleitung Publicom. Die Sendung wird am Samstag, 24. November 2018, ab 10.33 Uhr auf Radio SRF 4 News ausgestrahlt. (pd/cbe)