Susanne Wille: «Vom ersten Tag an war sie voll in Aktion»

Publiziert am 25.02.2025

Die SRG-Generaldirektorin Susanne Wille steht vor einer historischen Transformation: Innerhalb von vier Jahren muss sie 270 Millionen Franken einsparen und gleichzeitig den Sender digital neu ausrichten. «Die SRG ist das Unternehmen meines Lebens und ich arbeite sehr gerne dort», betonte Wille bei ihrem Auftritt am SwissMediaForum Pop-up. «Sie ist keine abgehobene Managerin, die unerreichbar ist», urteilt persoenlich.com-Redaktionsleiter Christian Beck nach ihrem Auftritt in Zürich. Willes persönliches Engagement und ihr herausragendes Personengedächtnis scheinen dabei ihr grösstes Kapital zu sein, so Verleger Matthias Ackeret. Sie kenne die Branche aus langjähriger eigener Erfahrung und komme bei Mitarbeitenden und Medienvertretern gleichermassen gut an.

