Onlinemedien sind so gut wie ihr Pendant im Print – zu diesem Schluss kommt die Qualitätsstudie MQR 2020. Ein grosser Schritt, denn bisher schnitt Online immer schlechter ab als Print, zum Teil sogar massiv. Was diese Angleichung mit der Zentralisierung im Verlagswesen zu tun hat – darüber spricht Salvador Atasoy mit seinen Gästen im «Medientalk», wie es in einer Mitteilung heisst.

Ausserdem: Ein Schweizer Fotograf steht in Hongkong vor Gericht – weil er Demonstrierende fotografiert hat. Was der Fall Marc Progin über die Berichterstattung in Hongkong und das neue chinesische Sicherheitsgesetz aussagt.

«Medientalk»-Moderator Salvador Atasoy diskutiert unter anderen mit: Daniel Vogler (Forschungsleiter am Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft Fög), Andreas Durisch (Vorstand Stifterverein Medienqualität Schweiz), Bettina Büsser (Freie Journalistin und Koordinatorin Deutschschweiz für Reporter ohne Grenzen) und Steffen Wurzel (ARD-Hörfunkstudio Shanghai).

Der «Medientalk» wird am Samstag, 26. September, ab 10.33 Uhr auf Radio SRF 4 News ausgestrahlt. (pd/cbe)