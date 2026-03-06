SRF: Nathalie Wappler ist am Sonntag bei Büssi

Publiziert am 06.03.2026

Stefan Büsser verarbeitet eine turbulente Woche: Während eines Urlaubs in Abu Dhabi hörte er Raketen explodieren, als der Angriff begann. Der gesperrte Luftraum liess lange unklar, ob er rechtzeitig zurück zur Sendung kommt – SRF bereitete bereits Notfallpläne vor (persoenlich.com berichtete).

Büsser schaffte es jedoch mit einem der ersten Flugzeuge zurück. Gemeinsam mit der abtretenden SRF-Direktorin Nathalie Wappler ordnet er seine persönlichen Eindrücke in einen grösseren geopolitischen Kontext ein und nimmt die Resultate der Abstimmung unter die satirische Lupe – und diskutiert dabei mehr als nur die Halbierungsinitiative, wie SRF am Freitag mitteilte.

Die Sendung läuft am Sonntag, 8. März 2026, um 21.45 Uhr auf SRF 1. (pd/cbe)