Impressum: WEF verstösst gegen die Pressefreiheit

Das World Economic Forum (WEF) verweigert der «Wochenzeitung WOZ» den Zutritt zu seiner Jahreskonferenz im Januar 2020 (persoenlich.com berichtete). Das WEF liefere keine nachvollziehbaren Gründe, wieso die WOZ die Akkreditierung nicht erhalten soll. «Deshalb handelt das Forum vielmehr willkürlich und es verstösst bei seinem Vorgehen gegen die Pressefreiheit (Artikel 16 und 17 der Bundesverfassung, Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, Artikel 19 des UNO-Pakts II)», schreibt der Berufsverband Impressum am Donnerstag.

Vor dem Hintergrund dieser Verfassungs- und Konventionsbestimmungen sei klar, dass das öffentliche Interesse an einer vielfältigen Berichterstattung den privaten Interessen an einer Zutrittsverweigerung in jedem Fall überwiege. Aus diesen Gründen missbilligt Impressum «diese ungerechtfertigte Zutrittsverweigerung des WEF» und wird Kollegen der WOZ unterstützen, heisst es weiter. (pd/cbe)