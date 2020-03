SRF: Weitere RTS-Produktion läuft ab April

von Loric Lehmann

Die SRG macht weiter ernst mit ihrer neuen Strategie, Produktionen innerhalb der Sprachgemeinschaften auszutauschen: Die Serie «Bulle», so der Originaltitel eines sechsteiligen Formats aus der Romandie, läuft ab dem 1. April auf SRF 1. Die RTS-Produktion wurde dabei für das SRF synchronisiert.

«Ab 2020 werden sechs, in Zukunft sieben bis acht Serien pro Jahr produziert und ausgestrahlt werden», sagt Bettina Alber, Leiterin der Redaktion Serie bei SRF Serien, auf Anfrage von persoenlich.com: «Serien erzählen Geschichten aus unserem Land und über unsere Gesellschaft und schlagen auch eine Brücke über die verschiedenen Landesteile.»

Das bedeute, die SRF-Serien werden zeitnah bei RTS und RSI zu sehen sein. Im Gegenzug laufen die Serien von RTS und RSI – sobald es eine gebe – bei SRF, so Alber.

Schon in der Vergangenheit gab es immer wieder einen Austausch von Serien innerhalb der SRG. So lief beispielsweise «Der Bestatter» sowohl bei RTS als auch RSI in synchronisierter Fassung. Ausserdem die RTS-Serie «Station Horizont», synchronisiert bei SRF.

Serienstart von «Kleine Lügen»: mittwochs, ab 1. April 2020, 23.00 Uhr, SRF 1