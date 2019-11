Es war eine weitere schlechte Nachricht für die einzige verbliebene Nachrichtenagentur der Schweiz: CH Media, einer der grössten Schweizer Verlage, baut eine eigene Konkurrenzagentur auf. Ein Teil des Angebotes von Keystone-SDA werde damit überflüssig, heisst es (persoenlich.com berichtete). Im «Medientalk» von Radio SRF wird Pascal Hollenstein, der Publizistische Leiter von CH Media, interviewt. Es geht über seine Newspläne und die Verhandlungen mit Keystone-SDA.

Ein weiteres Thema ist der jüngste Knall in der Agenturszene: Farner übernimmt Rod, eine der grössten übernimmt eine der bekanntesten Kommunikationsagenturen der Schweiz. Diese Übernahme überrascht Insider nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten sei sie erklärbar – und Ausdruck tiefer Veränderungen in der Branche, schreibt SRF in einer Mitteilung.

Gäste im «Medientalk» sind nebst Pascal Hollenstein auch Manuel Puppis (Medienwissenschaftler Universität Freiburg), Edith Hollenstein (persoenlich.com), Catherine Purgly (Leading Swiss Agencies) und Frank Bodin (Bodin Consulting).

Der «Medientalk» wird am Samstag ab 10.30 Uhr auf Radio SRF 4 News ausgestrahlt. (pd/cbe)