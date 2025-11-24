SRG: Wille kündigt Abbau von 900 Vollzeitstellen an

Publiziert am 24.11.2025

Die SRG muss bis 2029 rund 270 Millionen Franken einsparen – ein Sparvolumen, das etwa 17 Prozent des Budgets 2024 entspricht.Die Folge: Der Abbau von voraussichtlich 900 Vollzeitstellen. Das gab Generaldirektorin Susanne Wille am Montag bekannt.

«Wir bedauern diesen Stellenabbau. Die politischen Entscheidungen sowie das Umfeld, in dem wir uns als Medienunternehmen bewegen, lassen uns keine andere Wahl», lässt sich Wille in einer Medienmitteilung zitieren. «Die SRG gestaltet den Stellenabbau so verantwortungsvoll und sozialverträglich wie möglich.» Gleichzeitig betonte sie: «Ich kämpfe weiter für eine starke SRG. Darum treiben wir die Transformation konsequent voran.» (Lesen Sie auch das Interview mit Susanne Wille.)

Ein Drittel der Stellen, etwa 300, werden im Rahmen eines laufenden Kostensparprogramms abgebaut, das bereits konsultiert ist. Weitere 600 Stellen sollen bis 2029 wegfallen, wobei die SRG einen Teil davon durch natürliche Fluktuation und Pensionierungen abfangen will. Entlassungen seien dennoch unumgänglich, heisst es in der Mitteilung. Das Konsultationsverfahren für diese 600 Stellen wird demnächst eröffnet.

Organisationsstruktur wird gestrafft

Neben dem Stellenabbau konkretisiert die SRG auch ihre Organisationsstruktur: Im Rahmen des Transformationsprojekts «Enavant SRG SSR» wird per 1. April 2026 die Geschäftsleitung von acht auf sieben Mitglieder (ohne Generaldirektorin) verkleinert. Die SRG bündelt ihre Kräfte, wird digitaler und will künftig stärker über die Regionen hinweg zusammenarbeiten. Die Direktorinnen und Direktoren der vier Sprachregionen (SRF, RTS, RSI, RTR) werden in ihren Positionen bestätigt.

Die Sparnotwendigkeit ergibt sich aus mehreren Faktoren: Der Bundesrat hat beschlossen, die Medienabgabe von 335 auf 300 Franken pro Haushalt und Jahr zu senken – dies führt zu Mindereinnahmen von 120 Millionen Franken bis 2029. Hinzu kommen 90 Millionen Franken weniger kommerzielle Einnahmen und teuerungsbedingte Kostensteigerungen von über 60 Millionen Franken. Die erste Reduktion der Medienabgabe erfolgt bereits per Januar 2027. Bis dahin muss die SRG bereits 125 Millionen Franken einsparen.

Warnung der Vorgänger bestätigt sich

Dass es zu diesem massiven Stellenabbau kommen würde, war bereits seit zwei Jahren absehbar (persoenlich.com berichtete). Im November 2023 hatte die damalige SRG-Spitze um Generaldirektor Gilles Marchand und Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina in einer Stellungnahme zum Vernehmlassungsverfahren zu den Plänen von Medienminister Albert Rösti zur Senkung der Medienabgabe exakt diese Konsequenzen vorhergesagt. Sie warnten vor einem Abbau von 900 Stellen in allen Regionen der Schweiz.

Marchand warnte damals vor Qualitätseinbussen: «Eine weitere Schwächung würde sich mit Sicherheit negativ auf die Qualität der Programmleistungen auswirken, und zwar in allen Regionen. Zum Nachteil des Publikums.» Er betonte zudem die Bedeutung der SRG für den gesamten Schweizer Medienplatz: «Von einem gesunden und solid finanzierten öffentlichen Medienhaus profitiert der gesamte Medienplatz Schweiz.» Cina warnte vor der Grösse des Sparauftrags und betonte die Unmöglichkeit, diesen allein durch natürliche Fluktuation zu bewältigen. Ein so grosses Sparvolumen sei nicht mit kleinen Massnahmen zu erreichen, erklärte er damals. (pd/nil)