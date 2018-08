CH Media: Willkommensapéro zum operativen Start

persoenlich.com zitierte schon vor gut zwei Wochen aus einem internen Schreiben an die Mitarbeiter, nun ist es offiziell: CH Media, das Joint Venture zwischen den AZ Medien und der NZZ-Mediengruppe, wird am 1. Oktober die operative Arbeit aufnehmen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Das neue Unternehmen werde «auf seiner starken regionalen Verankerung aufbauen können». Ziel sei «die Unabhängigkeit und die profitable Weiterentwicklung der regionalen Medienmarken in einem herausfordernden Marktumfeld», heisst es in der Mitteilung. In der jetzt folgenden Integrationsphase würden die von den Partnern eingebrachten Unternehmensteile zusammengeführt, die künftige Ausrichtung erarbeitet sowie die internen Strukturen der neuen Gesellschaft definiert.

Sobald Entscheidungen feststehen, würden die Mitarbeiter als erstes entsprechend informiert. Dies werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, heisst es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ob und wie viele Stellen bei der Zusammenlegung der überregionalen Ressorts von «Aargauer Zeitung», «Luzerner Zeitung» und «St. Galler Tagblatt» abgebaut werden, will das Unternehmen später bekanntgeben.

«Wir freuen uns, dass es am 1. Oktober nun endlich losgehen kann. Gemeinsam mit allen Mitarbeitenden des neuen Unternehmens feiern wir den operativen Start mit einem Willkommensapéro», wird Axel Wüstmann, derzeit CEO der AZ Medien und designierter CEO von CH Media, zitiert.

2000 Mitarbeiter

AZ Medien und die NZZ-Mediengruppe hatten die Gründung des Joint Ventures am 7. Dezember 2017 bekannt gegeben (persoenlich.com berichtete). In die neue Gesellschaft integrieren AZ Medien alle ihre Einheiten mit Ausnahme von «Watson», die NZZ-Mediengruppe ihr gesamtes Regionalmediengeschäft. Die Wettbewerbskommission hatte den Zusammenschluss am 16. August ohne Auflagen genehmigt.

CH Media erreicht mit seinen Regionalzeitungen und Onlineportalen, den Radio- und TV-Stationen sowie den Zeitschriften laut eigenen Angaben rund zwei Millionen Menschen in der deutschsprachigen Schweiz. Mit circa 480 Millionen Franken Umsatz und über 2000 Mitarbeitenden zähle CH Media zu den grössten Medienunternehmen des Landes. (pd/sda/cbe)