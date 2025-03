Publiziert am 11.03.2025

Die Grundfinanzierung für die Redaktion wurde innerhalb einer Woche gesichert, wie WNTI am Dienstag mitteilte. Damit kann Die Redaktion im April ihre Arbeit aufnehmen. Als erstes Produkt ist der «Wintibrief» geplant, der tagesaktuelle Nachrichten per E-Mail an die Leserschaft versenden wird (persoenlich.com berichtete).

Die Initiatoren haben weitere Finanzierungsziele bis zum Ende des Crowdfundings am 26. März definiert: Mit zusätzlichen 25'000 Franken soll ein politisches Update aus den Stadtparlamentssitzungen realisiert werden. Bei 150'000 Franken sind grössere Hintergrundgeschichten vorgesehen. Erreicht das Projekt 175'000 Franken, wird ein zusätzliches Format eingeführt, über das die Community entscheiden kann.

Nach Angaben von Mitiniantin und Verlegerin Melanie Widmer sollen Mitgliedschaften die langfristige Finanzierung sichern. Das digitale Stadtmagazin plant, seine Inhalte ohne Paywall anzubieten. Redaktionsleiter Tizian Schöni betont die positive Resonanz aus der Winterthurer Bevölkerung und verspricht «fundierten, unabhängigen und nahbaren Lokaljournalismus». (pd/nil)