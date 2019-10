von Christian Beck



Ein Gespräch über Podcasts im Café Plüsch in Zürich-Wiedikon: Susanne Witzig. (Kamera: Michèle Widmer; Design: Corinne Lüthi)



Podcast sind im Trend, die Nachfrage dazu steigt laufend. Die repräsentative Audiostudie «Medientrends Deutschschweiz 2019» zeige, wie Audio-on-Demand-Angebote zunehmend an Einfluss gewinnen würden, sagte SRF-Direktorin Nathalie Wappler am Swiss Radio Day. «Für uns als Produzenten bedeutet das: Wir müssen agil bleiben, um diesen Veränderungen zu begegnen.» Ausserdem kündigte sie eine kuratierte SRF-Podcastseite an. persoenlich.com weiss: Am 22. Oktober geht die Podcastseite online.



Susanne Witzig ist seit 2003 bei Radio SRF (damals DRS) tätig. Bei SRF 3 war sie zuerst Tagesverantwortliche, später publizistische Leiterin. Heute arbeitet sie als Leiterin Hintergrund und Podcast in der Abteilung Programme bei Radio SRF. In dieser Funktion ist sie auch Projektleiterin bei Podcasts wie «Leben am Limit». Witzig macht seit 1988 Radio, zuerst bei Radio Thurgau, dann Radio Eulach und Radio Zürisee, wo sie von 1997 bis 2003 auch Chefredaktorin war.







Alle «Creative Coffee»-Folgen als YouTube-Playlist:







«Creative Coffee» ist das Videoformat von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon in der Café Bar Plüsch, sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke.