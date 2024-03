von Christian Beck

Journalist Yves Wegelin, bis 2022 Co-Redaktionsleiter bei der WOZ, zieht es weiter. Im Juli startet er beim Onlinemagazin Republik. «Nach etlichen journalistisch äusserst interessanten Jahren mit tollen Kolleg:innen bei der Wochenzeitung freue ich mich, bei der Republik auf ein neues Umfeld, von dem ich mir neue Anregungen und auch Widerspruch erhoffe», so Wegelin am Mittwoch auf Anfrage. «Ich freue mich, dass ich bei der Republik weiterhin Journalismus machen kann, der ernsthaft versucht, den politisch relevanten Fragen auf den Grund zu gehen.»

Momentan und noch bis Ende April ist Wegelin in einem Sabbatical und schreibt an einem Buch – eine Kritik an der jüngsten Wirtschaftspolitik der Schweiz. Im Mai kehrt der 46-Jährige für einen Monat zur WOZ zurück, bevor nochmals eine einmonatige Auszeit folgt. Von seiner Zeit bei der WOZ nimmt Wegelin mit, «dass Journalismus von der politischen Leidenschaft lebt, die Welt verstehen zu wollen – und gleichzeitig von ständiger Selbstkritik, die einen zu Sorgfalt, Faktentreue und aufrichtigen Argumenten zwingt».

Wegelin war kurze Zeit Volksschullehrer, bevor er in Bern und Paris Politikwissenschaft, Volkswirtschaft und Arabisch studierte. Gleichzeitig war er freier Journalist in verschiedenen Medien. Ab 2008 arbeitete Wegelin festangestellt bei der WOZ, davon zuerst sechs Jahre als stellvertretender Redaktionsleiter und dann vier Jahre als Co-Redaktionsleiter.