CH Media: Zesiger übernimmt Sunshine-Programmleitung

28.08.2025

Zesiger übernimmt Sunshine-Programmleitung

Ab dem 1. September erhält der Radio-Pilatus-Programmleiter Thomas Zesiger zusätzliche Verantwortung.
Thomas Zesiger führt ab September 2025 die Programme von Radio Pilatus und Sunshine Radio. (Bild: zVg, Bearbeitung: Pixelcut)
Christian Beck
Publiziert am 28.08.2025

Ab dem 1. September verantwortet Thomas Zesiger neben seiner bisherigen Aufgabe bei Radio Pilatus auch die Programmleitung von Sunshine Radio. Damit führt er künftig beide Programmteams und ist für die strategische Weiterentwicklung beider Sender zuständig.

«Vor allem freue ich mich sehr, nun neu mit zwei tollen Radioteams zwei ebenso tolle Programme weiterentwickeln zu dürfen», so Zesiger auf Anfrage von persoenlich.com. «Und nicht zu vergessen: ein Stück weit schliesst sich für mich damit auch ein Kreis, nachdem meine berufliche Radiolaufbahn vor bald 30 Jahren bei Sunshine als Volontär begonnen hat.»

Roman Spirig, bisher für Sunshine Radio und Radio Central verantwortlich, konzentriert sich künftig auf die Leitung des konzessionierten Regionalsenders Radio Central.


