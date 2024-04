Medienabgabe / Faktencheck: «Zuerst braucht es einen finanziellen Rahmen»

Die zuständige Nationalratskommission lehnt die vom Bundesrat vorgeschlagene Senkung der Radio- und TV-Gebühren von 335 auf 300 Franken zum jetzigen Zeitpunkt ab. Zuerst müsse eine Revision der SRG-Konzession mit einem entsprechenden Leistungsauftrag vorliegen (persoenlich.com berichtete). Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret vertritt die gegenteilige Haltung: Zuerst müsse man den finanziellen Rahmen festlegen, dann könne die SRG definieren, was damit noch realisierbar sei.

Ausserdem sprechen Ackeret und Redaktor Christian Beck in der neusten Folge des persoenlich.com-Podcasts über den internationalen Tag des Faktenchecks, der am Tag nach dem 1. April stattfindet. Sind Aprilscherze überhaupt noch zeitgemäss? Nein, findet Beck.

