Somedia / Tamedia: Zwei Verlage gründen eine neue Zeitung

Aus der Ausgabe Obersee der «Zürichsee-Zeitung» und der Ausgabe Gaster & See der «Südostschweiz» entsteht ab dem 1. Oktober die neue «Linth-Zeitung». Sie wird aus dem St. Galler Wahlkreis See-Gaster über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport berichten. Die unabhängige Redaktion hat ihren Sitz in Uznach und Rapperswil-Jona, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für die «Linth-Zeitung» werden Journalistinnen und Journalisten aus den bisherigen Redaktionen der «Südostschweiz» und «Zürichsee-Zeitung» tätig sein. Die Redaktionsleitung übernimmt Urs Zweifel, aktuell Leiter der Regionalredaktion Gaster & See der «Südostschweiz». «Betroffen sind rund 15 Journalistinnen und Journalisten der Lokalredaktionen. Ob es zu Entlassungen kommt, ist zum heutigen Zeitpunkt nicht abschätzbar. Wir versuchen dies zu vermeiden», sagt Somedia-CEO Thomas Kundert auf Anfrage von persoenlich.com.

Die «Linth-Zeitung» wird gemäss Mitteilung den überregionalen Mantel von der «Südostschweiz» beziehen und zudem Inhalte, insbesondere zum Kanton Zürich, von der «Zürichsee-Zeitung» erhalten.

Die neue Tageszeitung wird von der gemeinsamen Tochtergesellschaft LZ Linth Zeitung AG der Medienhäuser Somedia und Tamedia herausgegeben. Somedia wird 51 Prozent der Gesellschaft mit Sitz in Rapperswil-Jona halten, Tamedia 49 Prozent.

Die Ausgabe Obersee der «Zürichsee-Zeitung» und die Ausgabe See & Gaster der «Südostschweiz» erscheinen am 29. September zum letzten Mal. Die Leserinnen und Leser beider Zeitungen erhalten ab 1. Oktober automatisch die Linth-Zeitung, die in einer Auflage von rund 10'000 Exemplaren erscheinen wird.

Die beiden Grossauflagen, die heute einmal pro Woche erscheinen, werden überführt in die Grossauflage der «Linth-Zeitung», die ebenfalls wöchentlich jeweils am Dienstag erscheinen wird. Die «etablierten, attraktiven und regional ausgerichteten Werbemöglichkeiten» bleiben laut Mitteilung bestehen. Zusätzlich wird es die Möglichkeit geben, von Kombinationen mit den beiden Zeitungsfamilien von «Südostschweiz» und «Zürichsee-Zeitung» zu profitieren. (pd/cbe)