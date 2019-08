PR-Bild Award: 60 Bilder stehen auf der Shortlist

Startschuss für die Wahl der besten PR-Bilder des Jahres: Ab sofort kann die Öffentlichkeit für ihre Favoriten voten. Auf der Shortlist des PR-Bild Award stehen 60 Bilder aus sechs unterschiedlichen Kategorien, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Eine Jury aus Medien- und PR-Experten hat die Motive aus rund 600 Einreichungen von 160 Unternehmen und Organisationen ausgewählt.

«Seit 14 Jahren prämieren wir mit dem PR-Bild Award herausragende PR-Fotografie aus Unternehmen, Organisationen und Agenturen. Dabei lässt sich feststellen, dass die Qualität der Bilder in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist», wird Eljub Ramic, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz), in der Mitteilung zitiert. Die Kunst des visuellen Storytellings hätten viele Einreicher inzwischen perfektioniert, so dass die Jury gespannt sei, welches der Motive sich in diesem Jahr durchsetzen werde.

Auch in diesem Jahr setzt sich die Jury des PR-Bild Award aus bekannten Experten der PR-, Kommunikations- und Medienwelt zusammen. Mit dabei sind unter anderem Matthias Ackeret (Magazin «persönlich»), Sebastian Schneider (Keystone-SDA), Boris Entrup (Make-up-Artist), Jürgen Harrer (Fraport), Gudrun Kreutner (Wort & Bild Verlag), Monika Schaller (Deutsche Post DHL Group), Mirjam Berle (Goodyear), Sebastian Vesper (Oberauer) und Matthias Wesselmann (fischerAppelt).

Abgestimmt werden kann bis zum 11. Oktober unter www.pr-bild-award.ch. Am 24. Oktober gibt news aktuell die Gewinner im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Hamburg bekannt. Durch die Preisverleihung führen die Hamburger TV- und Radiomoderatorin Sabrina Ziegler sowie Moderator und Kolumnist Carsten Spengemann.

Den PR-Bild Award verleiht news aktuell Schweiz zusammen mit news aktuell Deutschland und APA-OTS aus Österreich. Medienpartner sind das Schweizer Wirtschaftsmagazin der Kommunikation «persönlich», das deutsche Magazin «pressesprecher» und der österreichische Branchendienst «Horizont». (pd/wid)