JTI: Aaron Agnolazza startet im Kommunikationsteam

Per 1. März 2019 wird Aaron Agnolazza als Corporate Affairs & Communications Spezialist mit Schwerpunkt Public Affairs zu JTI Schweiz stossen, heisst es in einer Mitteilung. Der 29-Jährige führt aktuell ein eigenes Beratungsunternehmen für politische Kommunikation in Basel. Agnolazza absolvierte einen Bachelor of Law an der FernUni Schweiz. Vor seiner Selbständigkeit war er als politischer Redaktor bei der «Basler Zeitung» tätig und arbeitete bei UPK Basel und der Credit Suisse. (pd/wid)