KS/CS Kommunikation Schweiz: Acht Absolventen ausgezeichnet

Im Berner Fünfsternehotel Schweizerhof durften am 17. Januar acht Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten ihre Diplome entgegennehmen. Die frischgebackenen Absolventen zeigten sich in bester Feierlaune. Und dies zurecht, wie es in einer Mitteilung heisst. Die anspruchsvolle Prüfung mache sie zum Elitenachwuchs in der Schweizer Werbewirtschaft. Dies betonten Prüfungskommissionspräsident Peter Kern und Prüfungsleiter Pascal Chenaux in ihren Reden bei der feierlichen Übergabe der Diplome.

Die Freude, «es geschafft zu haben», war unter den Absolventen gross und hat sich mit dem Bewusstsein vermischt, dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist und ihnen nun alle Türen offenstehen. Jaqueline Mäder aus Ostermundigen, Verantwortliche für das Product Management von Ebi-Vital, wurde mit einer Gesamtnote von 5,2 als Klassenbeste zusätzlich ausgezeichnet. Beschenkt wurde sie mit einem Reisegutschein im Wert von 3000 Franken. Abgerundet wurde der Abend mit einem Dreigang-Menü, bei dem die frisch Gekürten ausgiebig ihren Erfolg feiern konnten. «Wahrlich eine dynamische Klasse, in der man sogar als Aussenstehende den beinahe familiären Zusammenhalt spüren konnte», heisst es dazu in der Mitteilung.

Die Kommunikationsleiter-Prüfungen 2019 finden am 22. und 23. August (schriftlich) sowie am 7. Oktober 2019 (mündlich) in Zürich statt. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. (pd/cbe)

Bilder von der Feier finden Sie hier.