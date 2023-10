Up: Agentur für Markenentwicklung gegründet

Mit dem Startschuss für Up Communications findet ein Prozess sein Ende, welcher für die Beiden während der Corona-Pandemie begonnen hat. Patric Schönberg, damals als Leiter Kommunikation bei HotellerieSuisse, und Tobias Zimmermann als Senior Brand Consultant bei Aroma, haben mit «Up.» im April 2020 ein digitales Magazin lanciert. Aus dieser Idee sind bald konkrete Projekte im Bereich der Markenkommunikation mit Brands wie der Emmi-Tochter Chäsbueb, Blaser Café oder dem einstigen Swisscom Spin-Off Asport entstanden.

Nun haben Tobias Zimmermann und Patric Schönberg beschlossen, ganz auf ein Agenturmodell zu setzen und Up Communications als Beratungsagentur für Markenführung und -entwicklung zu positionieren. «Wir sind überzeugt, dass gerade im KMU- und NPO-Bereich der Bedarf für markenbasierte Kommunikation wächst», wird Schönberg in einer Mitteilung zitiert. So spezialisiere sich Up Communications auf die Entwicklung und das langfristige Wachstum von Marken. «Wir verfolgen einen Ansatz, der auf den drei Stufen Verstehen, Entwickeln und Umsetzen basiert», so Zimmermann.

Damit die Positionierung und das definierte Markenversprechen der Kunden an sämtlichen Touchpoints weiterentwickelt werden kann, greift Up Communications laut Communiqué auf ein breites Netzwerk in den Bereichen Brand Design, Digital Development und Content Creation zurück.

Im Kontext einer immer komplexeren Marketing- und Kommunikationswelt sei wichtig, dass Kunden über einen zentralen Ansprechpartner für ihre Anliegen im Bereich der Markenentwicklung und -kommunikation verfügen, sind die Beiden überzeugt. «Im Wirtschaftsraum Bern gibt es Platz für eine Agentur, die gemeinsam mit ihren Kunden nachhaltige Markenerlebnisse anstrebt», so Zimmermann. Der Claim «Because we grow, together» unterstreiche die Ambition der Agentur, gemeinsam mit ihren Kunden langfristig zu wachsen.

Zum Netzwerk von Up Communications gehört mit Studiothink laut Mitteilung auch ein Umsetzungspartner aus Vancouver, Kanada. Dies erlaube, «einen Hauch von Internationalität mitzutragen und garantiert ehrliches Feedback aus einer anderen Perspektive». Vorwiegend würden jedoch lokale Partner mit spezifischen Kompetenzen in Projekte miteinbezogen. «Mittelfristig können wir uns vorstellen, gewisse Partner an Up Communications zu beteiligen, damit auch wir nachhaltig wachsen können», so Patric Schönberg zu den Ambitionen des Unternehmens. (pd/cbe)