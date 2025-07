Gruber & Ianeselli: Agentur vermeldet zwei Beförderungen

Publiziert am 21.07.2025

Wie die Agentur Gruber & Ianeselli in einem aktuellen Newsletter schreibt, bekleidet Eliana Canonica neu die Funktion des Head of Events. Sie arbeitete seit ihrem Eintritt in die Agentur im Januar 2022 als Senior Project Manager im Bereich Live-Kommunikation. «Sie könnte mit einem Flipchart, einem Fineliner und ausgedruckten Plänen eine Mondlandung organisieren», beschreibt die Agentur Canonicas Organisationstalent. Ausbildung und frühere Berufserfahrungen machte sie im Bereich Gastronomie und Hotellerie.

Ebenfalls befördert wurde Sandrine Elmer. Sie arbeitet neu als Consultant bei Gruber & Ianeselli, nachdem sie im Oktober 2024 als Junior Consultant zur Agentur kam. «Sie hat ihr erstes Kundenportfolio schneller aufgebaut als andere ihre Outlook-Signatur», lobt sie ihr Arbeitgeber. Elmer verfügt über einen Bacholor in Medienmanagement und arbeitete in unterschiedlichen Bereichen und Funktionen, unter anderem bei der Fluggesellschaft Swiss als Cabin Crew Member. (nil)