Publiziert am 20.11.2026

Bisher hiess der Verband IG Unabhängige Produzent:innen Schweiz, neu tritt er als IP – Independent Producers Switzerland auf. Mit dem englischsprachigen Namen wolle man sich «über die Sprachgrenzen und die Landesgrenzen hinaus klar verständlich» positionieren, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. An der inhaltlichen Ausrichtung ändere sich nichts. Das Co-Präsidium mit Noah Bohnert und Sophie Toth bleibt im Amt und soll durch die neu geschaffene Geschäftsführung entlastet werden.

Wälti leitete von 2012 bis 2026 den Bereich Film der SRG. In dieser Funktion war er für Leitung, Koordination und Budget des Pacte de l'audiovisuel zuständig, des Koproduktionsabkommens zwischen der SRG und der Schweizer Filmbranche. Zudem präsidierte er die nationale Expertengruppe und vertrat die SRG in nationalen und internationalen Gremien. Davor war er von 2002 bis 2012 Rechtsberater bei Suissimage und von 2003 bis 2012 Geschäftsführer von Cinésuisse. Wälti hat an der Universität Fribourg studiert. Von 2012 bis 2019 war er Mitglied der Eidgenössischen Filmkommission, heute sitzt er unter anderem im Stiftungsrat von Visions du Réel.

«Die filmpolitischen Herausforderungen sind gewachsen und mit ihnen unsere Aufgaben», lässt sich Co-Präsident Noah Bohnert in der Mitteilung zitieren. Dank einer professionellen Geschäftsführung könne sich das Co-Präsidium wieder stärker auf die strategische Ausrichtung konzentrieren, «und auf das, was wir am besten können, Filme und Serien produzieren». Wälti selbst sagt, er habe die unabhängigen Produzentinnen und Produzenten «über viele Jahre als Partner erlebt». Er wolle sich nun für «gute Rahmenbedingungen, vielseitige Finanzierungsmöglichkeiten und einen starken Schweizer Film» einsetzen.

Mit der Neuaufstellung gibt der Medienrechtsanwalt Matthias Münger sein Amt als Sekretär ab. Er hatte den Verband über viele Jahre begleitet. Für einzelne Mandate und die Rechtsberatung bleibt er der IP erhalten. (pd/cbe)