Unternehmen erwarten von ihren Mitarbeitenden, kollaborativ, kreativ und innovativ zu sein. Doch oft fehlt das richtige Umfeld dafür. Die meisten Arbeitsplätze sind heute nicht darauf ausgerichtet, Menschen zu inspirieren. Aus diesem Grund lanciert die Agentur Kids an der Freyastrasse in Zürich-Wiedikon den Playground, wie es in einer Mitteilung heisst. Playground sei ein Ort, «an dem sich Teams entwickeln können und bahnbrechende Ideen entstehen». Der Playground sei wandelbar und mit allem ausgestattet, was es für einen Team-Anlass oder Workshop brauche.

Der Raum soll auch kulturellen Projekten zur Verfügung stehen. «Wir denken zum Beispiel an Ausstellungen oder Lesungen. Das ehemalige Ladenlokal ist hell und einladend, kein typisches Sitzungszimmer», wird Christoph Bossart, Location Manager des Playground, in der Mitteilung zitiert. Die Analogie zum Spielplatz sei gewählt worden, weil der Raum Freude, Energie und Experimentierfreudigkeit wecke. Wer nicht nur eine Fläche suche, sondern auch Unterstützung beim Design und der Moderation eines Workshops, könne diese Leistungen zusätzlich buchen.

Ende Januar wurde bekannt, dass nach vier Jahren in Berlin die Kids Creative Agency einen Standort in Zürich eröffnet (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)