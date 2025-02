By the Way Studio: Agentur will mit Mike Baur als Investor wachsen

Publiziert am 12.02.2025

Zusammen mit Mike Baur, der über 80 Investitionen in der Schweiz, Europa und den USA hält, will By the Way Studio das Wachstum vorantreiben. Das teilte die Agentur am Mittwoch mit. Gemeinsam mit Gründer und Präsident Pete Mager sowie CEO Marc Mauron will Baur die Präsenz über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus ausbauen.

Die Agentur, die kürzlich in den MediaParc umgezogen ist, betreibt neben dem Hauptsitz in Freiburg Niederlassungen in Thun und Sion. Der Umzug soll die Zusammenarbeit mit lokalen Medien stärken und neue Kooperationen ermöglichen. Die Agentur hat zudem eine Abteilung für künstliche Intelligenz namens AIAIAI eingerichtet.

Gründer Pete Mager sieht «strategischen Wendepunkt»

«Wir sehen enormes Potenzial, die Agentur in neue Märkte zu führen», sagt Baur. Er wolle sein Netzwerk nutzen, um das Wachstum zu unterstützen. Firmengründer Mager bezeichnet Baurs Einstieg als «strategischen Wendepunkt». Nach dem Umzug und der Gründung der KI-Einheit solle die Position der Agentur weiter ausgebaut werden.

By the Way Studio bietet Dienstleistungen in den Bereichen Kommunikation und Events an. Die Agentur will mit der Investition ihre regionale Führungsposition festigen und neue Geschäftsmöglichkeiten auf nationaler Ebene erschliessen. (pd/nil)