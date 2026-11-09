Publiziert am 09.11.2026

Die Union Group wird «Official Technology Supplier» von Swiss Paralympic. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Zusammenarbeit reicht über die Paralympischen Spiele 2028 in Los Angeles bis zu den Winterspielen 2030 in den französischen Alpen.

Als erstes Projekt baut die Gruppe die Website von Swiss Paralympic neu. Sie soll im Herbst 2027 online gehen. Daran arbeiten drei Agenturen der Gruppe: Gold Interactive ist für Marke und User Experience zuständig, Novu für Entwicklung und Betrieb, Neustadt für die Suchmaschinenoptimierung. Die neue Seite soll die Athletinnen und Athleten stärker ins Zentrum rücken und einfacher zu navigieren sein. Auch nach dem Start bleibt die Union Group für den Unterhalt zuständig. Zudem wollen die Partner weitere gemeinsame Aktivitäten prüfen.

Swiss Paralympic ist die Dachorganisation des Schweizer Para-Spitzensports und hat ihren Sitz in Ittigen bei Bern. Die Stiftung selektioniert die Schweizer Delegationen für Paralympische Spiele sowie für Welt- und Europameisterschaften, bereitet sie vor und entsendet sie. Geschäftsführerin ist Conchita Jäger.

Die Union Group entstand im Oktober 2024 aus dem Zusammenschluss von sechs Schwesterfirmen um Neustadt und Gold Interactive (persoenlich.com berichtete). Im Juli 2025 übernahm sie die Software- und Webagentur Novu. Heute umfasst die Gruppe fünf Agenturen mit Standorten in Zürich, Luzern, Bern und Basel. (pd/nil)