Publiziert am 07.07.2025

Die Gruppe zählt nach dem Zusammenschluss über 110 Mitarbeitende, verteilt auf die fünf Unternehmen Neustadt, Novu, Gold Interactive, Motion Inn und Pure. Das steht in einer Medienmitteilung. Die Union Group will Unternehmen in der Schweiz mit digitalen Markenerlebnissen unterstützen, die wirtschaftlichen Nutzen bringen sollen.

Die nun übernommene Novu ist eine Schweizer Agentur für Software-, Web- und App-Entwicklung mit Standorten in Zürich, Bern und Basel und beschäftigt rund 45 Mitarbeitende.

Gezielte Stärkung der technologischen Kompetenz

Cyrill Kuster, Gründer der Union Group, begründet die Übernahme mit der gezielten Stärkung der technologischen Kompetenz an der Schnittstelle zwischen Digital Marketing, UX und Technologie. Gleichzeitig solle die Positionierung der einzelnen Agenturen geschärft und neue Synergien geschaffen werden.

Die Integration der Novu erfolgt schrittweise in enger Zusammenarbeit mit den bestehenden Teams. Das Unternehmen bleibt operativ eigenständig, profitiert jedoch von der übergreifenden Struktur und dem gemeinsamen Wissen innerhalb der Gruppe.

Timothy Zemp, Co-CEO der Novu, sieht den Zusammenschluss als Möglichkeit, innovative Technologien mit datengetriebenem Digital Marketing zu verbinden. Kundenprojekte könnten dadurch verstärkt auf Wirkung, Wachstum und Differenzierung ausgerichtet werden. (pd/nil)