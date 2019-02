Int/ext Communications: Alena Kress wird Junior-Beraterin

Die Basler Kommunikationsagentur Int/ext Communications verstärkt das Team mit der Junior Beraterin Alena Kress, wie es in einer Mitteilung heisst. Kress gehört seit Februar 2019 zum Team von Int/ext Communications. Davor war sie als Mediensprecherin von Coop mitverantwortlich für die Unternehmenskommunikation der Coop-Gruppe auf nationaler Ebene.

Bei Int/ext Communications werde sie ihr Know-how schwergewichtig in der Konzeption, Planung und Umsetzung von vielschichtigen Kommunikationsmassnahmen sowie im Issues- und Krisenmanagement einbringen, heisst es weiter. Nach Abschluss ihres Bachelor-Studiums der Medienwissenschaften und Soziologie an der Universität Basel hat Kress den Master of Arts in Kommunikationswissenschaften und Medienforschung an der Universität Fribourg erworben. Danach war sie Kommunikationsverantwortliche beim Jugendkulturfestival und Cartoonmuseum Basel. (pd/wid)