Ronald McDonald Kinderstiftung: Andrea Hemmi wird Direktorin

Andrea Hemmi, ehemalige Kommunikationschefin von Schweizer Radio und Fernsehen, wird neue Direktorin der Ronald McDonald Kinderstiftung. Dies heisst es am Donnerstag in einer Mitteilung. Die Stiftung bietet Familien kranker Kinder in unmittelbarer Nähe von Spitälern mit ihren Elternhäusern eine temporäre Wohnmöglichkeit. Hemmi übernimmt die operative Leitung von Deborah Murith, die nach sechs Jahren als Direktorin der Stiftung und Kommunikationschefin von McDonald’s Schweiz zur Chief People Officer des Gastrounternehmens ernannt wurde.

Die neue Direktorin bringe ausgewiesene Führungs- und Kommunikationskompetenz mit und habe Erfahrung im Stiftungswesen sowie im Unternehmen McDonald’s, das die unabhängige Stiftung wirkungsvoll unterstützt, heisst es. Hemmi übernimmt per Januar 2024 die Führung der Ronald McDonald Kinderstiftung von Deborah Murith, welche das Wachstum der Mission gemeinsam mit dem nationalen Stiftungsrat sowie den lokalen Stiftungsgremien, den Hausteams und ihrem Team gefördert und nachhaltig sichergestellt hat.

In den letzten zwölf Jahren war Andrea Hemmi Kommunikationschefin und Mitglied der Geschäftsleitung von Schweizer Radio und Fernsehen, von 2013 bis 2018 zudem Stiftungsrätin der Glückskette. Davor leitete sie ihre eigene PR-Agentur und war Kommunikationschefin von Kuoni. McDonald’s kennt sie bestens: Nachdem sie auf Agenturseite für McDonald’s arbeitete, war sie Kommunikationschefin von McDonald’s Schweiz.

Thomas Schneiter, Stiftungsratspräsident der Ronald McDonald Kinderstiftung, sagt laut Mitteilung: «Ich schätze Andrea Hemmi als sehr verantwortungsvolle, engagierte Persönlichkeit. Sie verfügt über strategischen Weitblick, Kreativität und Empathie. Damit ist sie die ideale Person, um die in den letzten Jahren gewachsene Stiftung umsichtig in die Zukunft zu führen.»

«Wenn ein Kind krank im Spital liegt, gibt es für die Eltern nichts Wichtigeres, als in seiner Nähe zu sein. Ich freue mich sehr, dass ich meine Erfahrung und Leidenschaft nun in den Dienst der Ronald McDonald Kinderstiftung stellen kann, die mit ihren sechs Elternhäusern diese Nähe ermöglicht», wird Andrea Hemmi, in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)