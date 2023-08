Black Frame: Andrea Joss wird Head of Public Relations

Black Frame, eine Agentur für Bewegtbild und Digital Content, will den Bereich um Markenkommunikation künftig verstärkt strategisch bearbeiten. Die Neupositionierung wird durch Andrea Joss, neue Head of Public Relations, unterstützt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die wachsende Bedeutung der Digitalisierung beeinflusse Markenkommunikation massgeblich, heisst es weiter. Immer mehr Zielgruppen würden online angesprochen. «Die Nachfrage nach Bewegtbild steigt», sagt Tony Mola, Gründer und Geschäftsführer von Black Frame. «Unternehmen erkennen, dass Videoformate interdisziplinär genutzt werden können. Dasselbe Video kann so sowohl in der internen Kommunikation als auch zur Rekrutierung oder auf Social Media eingesetzt werden.»

Black Frame hat in der Vergangenheit bereits Corporate Storytelling produziert. Dieser Bereich soll nun strategisch bedeutender und Black Frame im Markt neu positioniert werden. Für diesen Schritt konnte Andrea Joss an Bord geholt werden. Joss war zuletzt als Global Director of Content and Brand für den Facility-Services-Konzern ISS tätig. Joss hat ihre neue Aufgabe am 1. August 2023 aufgenommen. (pd/wid)