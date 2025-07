ZHdK: Andrea Joss wird Leiterin Hochschulkommunikation

Publiziert am 07.07.2025

Per 1. Juli 2025 hat Andrea Joss die Leitung der Hochschulkommunikation an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) übernommen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Zuletzt war Andrea Joss als Chief Operating Officer und Head of Communications bei Black Frame Studios tätig, wo sie das Unternehmen strategisch weiterentwickelte und insbesondere den Bereich Corporate Storytelling ausbaute (persoenlich.com berichtete).

Weitere berufliche Stationen waren bei ISS Schweiz und der dänischen ISS Group, wo sie während vier Jahren die Unternehmenskommunikation leitete. Ihre Karriere begann sie als Journalistin beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Andrea Joss ist spezialisiert auf strategische Positionierung, Transformationskommunikation und Digitalisierung. «Die ZHdK steht für kreative Exzellenz, gesellschaftliche Relevanz und interdisziplinäres Denken. Ich freue mich sehr darauf, die Kommunikation einer solch wichtigen Institution gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln», wird Joss in der Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)