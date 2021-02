Furrerhugi: Andreas Hugi wird im Tagi porträtiert

«Wenige Menschen in der Schweiz beeinflussen unsere Meinung derart stark wie Andreas Hugi», heisst es einleitend in einem am Freitag im Tages-Anzeiger erschienen ganzseitigen Porträt.

Andreas Hugi, CEO und Mitgründer der Agentur Furrerhugi, sei «der Mann hinter der Abstimmung» über die E-ID – im Auftrag des Verbands Digitalswitzerland. 1,5 Millionen Franken würden Furrerhugi für die Kampagne zur E-ID zur Verfügung stehen, heisst es.



Tagi-Autor Kevin Brühlmann vergleicht Hugi mit einem Taucher: «Vom Ufer aus sehen wir, wie Luftblasen an die Wasseroberfläche gelangen, aber was er wirklich macht, in der Tiefe des Wassers, können wir höchstens erahnen.» Bemerkenswert aber sei, dass Furrerhugi als einzige Agentur alle Mandate für politisches Lobbying auf der Website transparent mache. (cbe)