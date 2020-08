Am 1. September übergibt der Geschäftsführer Andreas Wilhelm die Leitung der Fotografen- Agentur 13 Photo an Lisa Schneider und Adam Schwarz. Dies schreibt die Photo 13 in einer Mitteilung vom Montag.

Andreas Wilhelm hat 13 Photo im Jahr 2009 gemeinsam mit 13 Fotografinnen und Fotografen gegründet. Heute ist sie mit 50 Mitgliedsfotograf*innen eine der führenden Agenturen im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung habe sich 13 Photo von einer reinen Bildagentur zu einer vielseitigen Bild-Dienstleisterin weiterentwickelt.

13 Photo produziert Corporate- und Werbeaufträge ihrer Fotografinnen und Fotografen und betreut Publikationen wie Fritz+Fränzi, Handelszeitung, Horizonte und weitere. Zudem berät sie Verlage und Agenturen bei der visuellen Umsetzung von verschiedensten Projekten. Das Bildarchiv von über 100’000 Bildern bietet eine Vielfalt an Portraits und Reportagen zur Erst- und Zweitverwendung.

Andreas Wilhelm wird die neue Leitung weiterhin unterstützen und sich im Verwaltungsrat mit der strategischen Ausrichtung der Agentur befassen. Daneben wird er bei 13 Photo weiterhin Bildredaktionsmandate und Produktionen betreuen. (pd/eh)