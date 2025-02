FS Parker: Andy Ernst wird neuer Mitinhaber und Partner

Publiziert am 14.02.2025

Andy Ernst bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung von Teams bei internationalen Unternehmen wie Under Armour, Adidas und Mammut mit. Seine Expertise in der Markenentwicklung und sein Gespür für starke Erzählungen machten ihn zur idealen Figur als Mitinhaber und Partner bei FS Parker, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.

Mitgründer und CCO Hannes Sigrist-Thompson sieht in der Personalie eine Fortführung der Tradition als inhabergeführte Agentur.

Mit diesem Schritt unterstreiche FS Parker seinen Anspruch, kreative Exzellenz mit unternehmerischem Weitblick zu verbinden und seine Rolle im kreativen Brand Storytelling weiter auszubauen, heisst es weiter.

FS Parker ist auf Brand Storytelling spezialisiert und Mitglied von Leading Swiss Agencies. (pd/nil)