Migros: Andy Zesiger wird Mediensprecher

Publiziert am 29.01.2025

Die Medienstelle des Migros-Genossenschafts-Bundes wird mit Andy Zesiger per 1. Mai 2025 vervollständigt. Der 38-Jährige folgt auf Carmen Hefti, die Mediensprecherin bei der SBB wird (persoenlich.com berichtete).

«Wir freuen uns, mit Andy Zesiger unser Medienteam zu komplettieren und mit ihm eine weitere erfahrene Person für unsere Medienstelle zu gewinnen», wird Prisca Huguenin-dit-Lenoir, Medienchefin des Migros-Genossenschafts-Bundes, in einer Mitteilung zitiert. «Die Arbeit im Medienteam der Migros ist für mich eine Herzensangelegenheit. Seit 100 Jahren engagiert sich die Migros für die Lebensqualität der Schweizerinnen und Schweizer. Dazu möchte ich kommunikativ einen Beitrag leisten», so Andy Zesiger.

Zesiger verstärkt das Medienteam mit Tristan Cerf, Estelle Hain und Tobias Ochsenbein unter der Leitung von Huguenin-dit-Lenoir. Seit 2016 ist er in verschiedenen Funktionen für die SBB tätig, unter anderem als Leiter Konzeption SBB.ch, Content Manager und stellvertretender Leiter Digital Channel Management. Seinen Werdegang in der internen und externen Unternehmenskommunikation begann er als Communication Manager beim Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und beim Energieunternehmen Axpo, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Berner hat an der Universität Basel Medienwissenschaft sowie Geschichte studiert und die Diplomausbildung zum PR-Fachmann absolviert. Journalistische Erfahrung hat Andy Zesiger bereits während des Studiums als Online-Redaktor bei der Berner Zeitung und als Redaktor bei der BauernZeitung gesammelt. (pd/cbe)