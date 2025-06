Publiziert am 30.06.2025

Der Schweizerische Verband für interne und integrierte Kommunikation (SVIK) schreibt das SVIK-Rating 2025 für die Informations- und Kommunikationsbranche aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Jede Organisation zeige ihren Stakeholdern mit der Teilnahme am SVIK-Rating, dass ihre interne und integrierte Unternehmenskommunikation auf dem neusten Stand sei und die strategisch gewünschte Wirkung erziele. Unabhängige Expertinnen und Experten beurteilen die Eingaben in den Kategorien Medien, Events, Kampagnen (Campaigns), Contents (Texte) sowie Konzepte und Strategien.

Das SVIK-Rating wird seit über 80 Jahren durchgeführt. Unternehmen, NGOs und Verwaltungen übermitteln ihre Dossiers zu Medien, Kanälen und Produkten bis spätestens 29. August zu folgenden Themenkreisen:

1a) Unternehmenszeitschriften und -publikationen (Print und digital)

1b) Mitarbeitendenzeitschriften und -publikationen (Print und digital)

2) Texte: Worte transportieren Werte

3) Visuals und Video: Das Bild als Kommunikations- und Imageträger

4) Digitale Kanäle (Intranet, Collaboration, Workrooms u.a.m.)

5) Konzepte und Strategien

6) Events: Unternehmensevents. Get together

7) Campaigning: Das Zielpublikum erreichen

8) Autor/Lehrperson des Jahres 2025

9) Coty: Kommunikatorin oder Kommunikator des Jahres 2025

Die «Goldenen Feder» werden am 20. November verliehen. Am 27. und 28. November finden die Hearings mit den Experten statt. Die Ausschreibungsunterlagen finden Sie hier. (pd/spo)