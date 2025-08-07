Bring! Labs: App-Anbieter komplettiert Führungsteam

Publiziert am 07.08.2025

Bring! Labs hat nach dem Führungswechsel im April drei leitende Positionen neue besetzt, wie das Unternehmen mitteilt. Die zehn Jahre alte Firma betreibt die Einkaufslisten-App «Bring!» und die Prospekte-App «Profital» und beschäftigt rund 100 Mitarbeitende.

Olivier Wentzke tritt als Chief Financial Officer (CFO) bei und komplettiert damit das Management des Unternehmens. Wentzke war zuvor in verschiedenen Finanzfunktionen in der Schweiz, Grossbritannien und den USA tätig, zuletzt als Head of M&A beim Konzern Anticimex. Er verfügt über Erfahrung in der Skalierung von Geschäftsmodellen und M&A-Aktivitäten.

Seit Juli 2025 verantwortet Pascal Brem als Head of Retail Advertising CH das Werbegeschäft in der Schweiz. Der diplomierte Betriebsökonom war zuvor in leitenden Positionen bei den Unternehmen Skribble und Beekeeper tätig und verfügt über knapp 20 Jahre Berufserfahrung in Sales und Account Management.

Dominique Läser startet als Head of FMCG Advertising CH und soll das Wachstum im Konsumgüter-Segment steuern. Sie war zuvor bei Pinterest und Google tätig und bringt über zehn Jahre internationale Erfahrung in Business Development und strategischem Partnermanagement mit.

Mit diesen drei Neubesetzungen ist das Führungsteam von Bring! Labs nach dem Wechsel im Frühjahr vollständig aufgestellt. CEO Raphael Thommen freut sich über die Verstärkung: «Mit Olivier, Pascal und Dominique gewinnen wir nicht nur Expertise und Erfahrung, sondern vor allem Persönlichkeiten, die unsere Vision teilen. Gemeinsam mit dem bestehenden Team werden wir unser Wachstum im DACH-Raum weiter vorantreiben und neue Impulse im Werbemarkt setzen.»

(pd/nil)