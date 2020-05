Am 1. Juni 2020 übernimmt Arabelle Frey die Leitung der Unternehmenskommunikation der Suva. Sie verantwortete ab 2014 die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Orell Füssli Verlags. Ab 2017 war Sie für die Unternehmenskommunikation der Orell Füssli Holding tätig und übernahm die Projektleitung des 500-Jahr-Jubiläums des Verlages (persoenlich.com berichtete). Davor war sie in verschiedenen Funktionen beim Schweizer Fernsehen SRF tätig, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach ihrem Abschluss als lic. phil. I mit den Schwerpunkten Geschichte, Filmwissenschaften und Philosophie an der Universität Zürich stieg sie als Westschweizer Korrespondentin von SRF in die Medienbranche ein. Es folgten Engagements als Gesprächsleiterin der «Sternstunde Philosophie», als Produzentin und Reporterin beim Gesundheitsmagazin «Puls» und schliesslich als Redakteurin und Reporterin bei der «Tagesschau». Sie wohnt im zürcherischen Rüschlikon und ist Mutter von zwei Kindern.

Frey folgt auf Martin Nellen, der die Suva nach zweieinhalb Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.





Ebenfalls per 1. Juni ergänzt Christian Winiker das Medienteam der Suva. Der 51-jährige Luzerner promovierte in Volkswirtschaft an der Universität Basel und war in den letzten 15 Jahren in leitenden Funktionen in der Kommunikationsbranche tätig. Zudem unterrichtet er als Fachdozent strategisches Kommunikationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) und ist dort auch Prüfungsexperte. In seiner Funktion als Senior Mediensprecher betreut er hauptsächlich die Themen Unternehmensstrategie und Finanzen. (pd/cbe)