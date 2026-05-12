Complemedia: Arnia Partners steigt bei Golf-Medienplattform ein

Publiziert am 12.05.2026

Complemedia wurde 2010 von Urs Augustin gegründet und betreibt nach eigenen Angaben 172 digitale Werbepanels auf 81 Golfplätzen in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien. Hinzu kommen das Portal Golf.ch, das Magazin FORE sowie nach Unternehmensangaben rund 4800 aktive Werbekunden. Augustin bleibt nach dem Einstieg als CEO operativ verantwortlich; Jacques Engeli, bisher Verwaltungsratspräsident, verbleibt als Aktionär.

Arnia Partners mit Sitz in Lachen SZ ist ein eigentümergeführtes Beteiligungsunternehmen, das nach eigenem Bekunden in mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum investiert. Mit dem Kapital soll laut Mitteilung der deutsche Markt stärker bearbeitet werden. Complemedia verfüge bereits über Partnerschaften mit sieben Golfplätzen in Bayern und Baden-Württemberg; Deutschland zähle rund 725 Golfclubs und fast 700'000 registrierte Golfer.

«Mit Arnia gewinnen wir einen unternehmerischen Partner, der unsere Ambitionen teilt», lässt sich CEO Augustin in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)