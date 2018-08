In Flagranti: Aufstehen für den EHC Biel-Bienne

Was wäre ein Eishockey-Spiel ohne einen brodelnden Stehplatz-Sektor? Um diesen Hexenkessel dauerhaft zu beleben und auch die Stimmung auf den meist ausverkauften Sitzplatzreihen zu garantieren, kurbelt der EHC Biel-Bienne den Verkauf von Stehplatz-Saisonabos an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Aktion: Je mehr Stehplatz-Abonnemente verkauft werden, desto günstiger wird das Ticket. So können Stehplatz-Abonnenten über Gastro-Gutschriften bis zu 200 Franken sparen.

Die Agentur In Flagranti griff passend zur Aktion zum beliebten Fan-Schlachtruf: «Steh auf, wenn du Bieler bist!». Die Ideen für die entsprechenden Werbemassnahmen waren schnell beisammen: Sticker, die auf Sitzbänken, Toiletten oder dem Stand-up-Paddle zum Aufstehen für den Club animieren, eine Landingpage mit einem Fan-o-Meter, der den Verkauf der Stehplatz-Abos mitzählt, flatternde Fly-Guys, diverse Promo-Gadgets und klassische on- und offline Massnahmen von Flyern bis Kinospots wurden in enger Zusammenarbeit mit dem EHC Biel-Bienne umgesetzt.

In Flagranti wird gemäss Mitteilung auch die Kommunikationskampagne für die kommende Saison 2018/19 realisieren: «Ici c'est Bienne!». (pd/lom)