Mit dem Start von Acolad werden neun der zwölf Unternehmen der Technicis-Gruppe unter einem einzigen Markennamen vereint. Dies sind Technicis, VO Paris, Cogen, Translation-Probst, Arancho Doc, Soget, HL Trad, CPW und Sémantis. Dahinter würden Monate einer internen Neuorganisation stecken – und des Nachdenkens über das, worauf es in der Branche ankomme. So habe sich «die klare und einzigartige Positionierung» herauskristallisiert, heisst es in einer Mitteilung.

Seit 2012 beschleunigte die Gruppe ihre Entwicklung rasant und übernahm acht Unternehmen, die im Bereich der professionellen Übersetzung spezialisiert sind – das Schweizer Unternehmen Translation-Probst wurde 2016 Teil der Gruppe (persoenlich.com berichtete). Die Gruppe verfügt Büros in 14 Ländern. Mit einem Umsatz von 117 Millionen Euro im Jahr 2018 und mehr als 820 Mitarbeitern weltweit ist Acolad laut eigenen Angaben die Nummer 1 auf dem europäischen Markt für Fachübersetzungen. (pd/cbe)