Scholtysik & Partner: Aus ZZ Wancor wird wieder Zürcher Ziegeleien

Unter dem Dach der neuen Eigentümerin Swisspor kehrt der Schweizer Grobkeramik-Marktführer ZZ Wancor zurück zum ursprünglichen Namen: Zürcher Ziegeleien, kurz ZZ. Scholtysik & Partner hat gemäss Mitteilung die Namensänderung und Neupositionierung als eigenständiges Mitglied der Swisspor Familie begleitet, das Brand Design entwickelt und die Lancierung der neuen und doch vertrauten Marke unterstützt..

Radikal einfaches Design

ZZ wendet sich einerseits an Architekten mit ihrem hohen Anspruch an Design und Innovation. Und andererseits an Bauherren und Dachdecker mit deren Wunsch nach Leistung und Zuverlässigkeit. Patrick Alexander, Leiter Marketing und Kommunikation, sieht beide Zielgruppen ideal angesprochen. «Im Design trifft Scholtysik & Partner genau den «Sweet Spot», in dem sich unsere Zielgruppen wiederfinden. Ich erhalte durchwegs positives Feedback: Die Baufachleute schätzen die Kraft und auch den Respekt vor der Tradition. Die Architekten erkennen den schweizerischen Minimalismus und den Mut zu einer kompromisslosen Haltung», wird Alexander in der Mitteilung zitiert.





ZZ ist heute schon bekannt für die Systemgarantie und das breite Sortiment für Dach, Wand und Fassade inklusive Photovoltaik und Dämmung. Die Zusammenarbeit innerhalb der Swisspor Gruppe eröffnet hier jedoch neue Chancen. Harry Bosshardt, CEO der Swisspor Gruppe, skizziert die Entwicklung so: «Die Gebäudehülle entwickelt sich vom Wärmespeicher zum kleinen Kraftwerk und die Systeme werden komplexer und anspruchsvoller. Innerhalb der Swisspor-Familie sehen wir die Gebäudehülle ganzheitlich, um künftig noch effizientere Systeme zu entwickeln, bei denen alle Komponenten optimal ineinandergreifen. Der neue Markenauftritt von ZZ verkörpert diesen Anspruch sehr gut.» (pd/lom)