Farner Consulting: Beat Brechbühl in den Verwaltungsrat gewählt

Beat Brechbühl ergänzt den Verwaltungsrat von Farner Consulting in der Schweiz. Brechbühl (LL.M. Chicago Law School) ist Managing Partner von Kellerhals Carrard, der zweitgrössten Schweizer Anwaltskanzlei. Der promovierte Jurist zählt zu den führenden Wirtschaftsanwälten der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Martin Zahner, Verwaltungsratspräsident und Partner von Farner Consulting, freut sich, dass mit Beat Brechbühl eine breit vernetzte Wirtschaftspersönlichkeit den Verwaltungsrat verstärkt. «Beat Brechbühl ergänzt den Farner Verwaltungsrat ideal. Ich freue mich, bei der strategischen Ausrichtung von Farner in der Schweiz auf sein Fachwissen und seine herausragende Persönlichkeit zählen zu können.»

Brechbühl begleitet schwerpunktmässig Mandate im Bereich Mergers & Acquisitions sowie von innovativen Start-ups. Er ist Lehrbeauftragter für Entrepreneurship an der Universität Bern und hält mehrere Verwaltungsmandate in angesehenen Finanz- und Wirtschafts- und Sportunternehmen inne. Brechbühl pflegt den regen Austausch zur Politik und Gesellschaft in seinen zivilgesellschaftlichen Engagements, unter anderem als Mitgründer des Swiss Venture Clubs und als Vizepräsident der renommierten Bonny Stiftung für die Freiheit und im Vorstand der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft des Kantons Bern. Ihm wurde im vergangenen Jahr der Unternehmer-Preis der Handelskammer Bern verliehen.

Im Frühjahr 2021 wurde Brechbühl in den Verwaltungsrat der Farner Consulting AG gewählt. (pd/cbe)