sieber&partners: Béatrice Wertli wird Verwaltungsrätin

Franziska Hügli und Béatrice Wertli wurden den Verwaltungsrat von sieber&partners gewählt. Damit erweitere die Firma für Beratung und digitale Transformation ihr Netzwerk und Know-how in Wirtschaft und Politik, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Dieser Schritt gehe einher mit der bereits geplanten Organisationsentwicklung: Es gibt keine Doppelmandate mehr zwischen Geschäftsleitung und Verwaltungsrat.

Franziska Hügli schloss ihr Studium in Betriebs- und Volkswirtschaft an der Uni Bern ab. Danach arbeitete sie als Wirtschaftsjournalistin (Berner Zeitung, Cash, Bilanz, SRF) und war im Gründungsteam von moneycab.com. Anschliessend war sie bei Tamedia und in der Geschäftsleitung der Swiss Post Solutions. Seit 2011 unterstützt sie mit ihrem eigenen Unternehmen Firmen in Strategie- und Transformationsprozessen. Hügli ist Vizepräsidentin der FDP des Kantons Bern und lebt mit ihrem Mann in Muri bei Bern.

Béatrice Wertli hat einen Master of International Relations und ein Certificate of Advanced Studies in Kommunikation. Durch ihre berufliche Laufbahn sammelte sie Erfahrungen im internationalen NGO-Umfeld, in der Schweizer Politik, Verwaltung, Privatwirtschaft, Kommunikation und Beratung. Ab 2012 war die Bernerin Generalsekretärin der CVP Schweiz. 2018 beendete sie dieses Engagement, «aus persönlichen Gründen». Aktuell arbeitet sie als Senior Consultant in der Agentur Enigma und engagiert sich für strategische und politische Kommunikation in Politik und Zivilgesellschaft. Sie ist Präsidentin der CVP des Kantons Bern. Wertli ist verheiratet und Mutter von zwei Töchtern.

sieber&partners beschäftigt knapp 40 Beraterinnen und Berater in Bern und Zürich. (pd/eh)