The Insource: Befähigung statt Beratung

Publiziert am 12.06.2025

The Insource vereint Fachleute aus den Bereichen Strategie, Kreation, Branded Content, UI- & UX-Design, Künstliche Intelligenz und Auftrittskompetenz unter einem Dach. Anders als herkömmliche Agenturen setzen die Expertinnen und Experten auf Wissenstransfer und nachhaltige Befähigung der internen Teams.

Die Gründung erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Herausforderungen in der Kommunikationsbranche. Fachkräftemangel, technologische Umbrüche und schrumpfende Budgets setzen Unternehmen unter Druck. Dabei verweist das Kollektiv auf den McKinsey State of Marketing Report 2024, der zeigt: Wer langfristig erfolgreich sein will, investiert gezielt in die Weiterentwicklung der eigenen Teams.

«Heute braucht es nicht noch mehr Beratung von aussen, sondern endlich auch Befähigung von innen», erklärt Pia Koller-Chlumetzky, Strategie-Expertin bei The Insource.

Das Kollektiv positioniert sich bewusst nicht als klassische Agentur, sondern als Zusammenschluss selbständiger Experten. «Der Zusammenschluss unserer erfahrenen Expertinnen und Experten ermöglicht es uns, flexibel auf die Herausforderungen des Marktes einzugehen», so Wolfgang Bark. Julia Fischhaber ergänzt: «Durch unsere individuellen Projekte sind wir weiterhin voll im Geschehen und erweitern laufend unser Fachwissen.»

Das Angebot richtet sich an Start-ups, KMU und Grossunternehmen gleichermassen und umfasst individuelle Trainingsformate sowie strategisches Sparring. Die Experten mit Standorten in Zürich und Vorarlberg sind ab sofort für Anfragen in der Schweiz und Österreich erreichbar. (pd/spo)