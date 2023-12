Gecko Communication: Benjamin Steffen stösst zum Team

Benjamin Steffen wechselt von der NZZ zu Gecko Communication, wie die Berner Agentur am Donnerstag mitteilte. «Steffens Kenntnisse der Medienszene, der Welt der Sportverbände und -vereine, sein Blick für das Wesentliche und sein ausgeprägtes Schreibtalent verstärken eine Kernkompetenz der Kommunikationsagentur Gecko: die Beratung von Behörden, Verbänden und Unternehmen in anspruchsvollen Prozessen und die Herstellung von hochwertigen Inhalten», heisst es in der Mitteilung. Komplexe Situationen analysieren, glaubwürdige Botschaften entwickeln und diese überzeugend formulieren – das sei heute unerlässlich, um vielschichtige Projekte voranzubringen.

Der in Köniz aufgewachsene Steffen schloss sein Studium der Geschichte, Geografie und Erdwissenschaft an der Universität Bern mit einer Lizentiatsarbeit über die Rolle der Berner Oberländer Regierungsstatthalter Ende des 19. Jahrhunderts ab. Gleichzeitig schrieb er für die Ressorts Sport, Lokales und Feuilleton der Tageszeitung Der Bund. Zuletzt war er während mehr als 20 Jahren für das Sportressort der Neuen Zürcher Zeitung tätig, seit 2006 als festangestellter Redaktor und später zudem als Fussballchef. Für die NZZ berichtete er unter anderem über je vier Fussball-WM- und EM-Endrunden.

Daneben schrieb Benjamin Steffen seit 2013 für die NZZ am Sonntag die Kolumne «Die Sportwoche» und verfasste Sachbücher. Er war Co-Autor der Bestseller-Biografien «Fabian Cancellaras Welt» und «Ariella Kaeslin - Leiden im Licht» (mit Christof Gertsch) und des Antidoping-Sachbuchs «Der vergiftete Sport» (mit Matthias Kamber).

Mit Bern blieb Benjamin Steffen trotz seiner beruflichen Weltläufigkeit immer eng verbunden: zum einen als regelmässiger YB-Berichterstatter für die NZZ und als Reporter an den Ski-Weltcup-Rennen in Adelboden und Wengen. Zum anderen hat Benjamin Steffen, der mit seiner Familie in der Region Bern wohnt, auch das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Geschehen in der Region und im Kanton stets aufmerksam verfolgt.

Gegründet wurde Gecko Communication AG 2013 als klassische Public Relations Agentur. Zunächst vorwiegend in den Bereichen Event-PR, Medienarbeit und Event tätig, hat sich Gecko laut eigenen Angaben zur strategischen Beratungs- und Content-Agentur entwickelt. Heute gehört die Begleitung von komplexen Bau- und Planungsprojekten (Ortsplanungen, Richtplanungen, Areal-Entwicklungen) und Reorganisationen (Fusionen, Kooperationen) ebenso zum Portfolio wie das Verfassen von Texten und die Content-Kreation im Bereich Film. (pd/cbe)