Brandpulse: Beratungsfirma neu in Szene gesetzt

Balmer-Etienne in ein Schweizer Unternehmen in den Bereichen Treuhand, Prüfung und Beratung. In einer umfassenden Markenanalyse ging Brandpulse der Dynamik im Marktumfeld, den Trends, Kundenerwartungen und -bedürfnissen und weiteren Herausforderungen von Balmer-Etienne auf den Grund. In Workshops mit der Geschäftsleitung und den Partnern von Balmer-Etienne wurden in der Folge die Differenzierungspotenziale als Basis für die Markenstrategie herausgearbeitet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neu positioniert sich Balmer-Etienne als kompetenter Anbieter für schnelle unternehmerische Lösungen in Treuhand, Prüfung und Beratung. Der Markenauftritt, den Brandpulse für Balmer-Etienne entwickelt hat, verkörpert die neue Positionierung und differenziert Balmer-Etienne im Konkurrenzumfeld.

Brandpulse hat das bestehende Logo im Sinne einer Evolution überarbeitet, ein neues Corporate Design mit neuer Bild- und Farbenwelt entwickelt und das Branding in sämtlichen Erscheinungsformen umgesetzt: Briefschaften, Templates, Gebäudekennzeichnung, Unternehmensmedien (Imagebroschüre, Dienstleistungsflyer, Kundenmagazin), Internal Branding (Brand Book, Unternehmensfilm, Mitarbeiter-Event sowie weitere Massnahmen), Image-Plakatkampagne, Give-Aways, Website und Design-Guidelines. (pd/cbe)