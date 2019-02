Der Zeit-Verlag und die Agenturgruppe Ressourcenmangel gründen ein gemeinsames Unternehmen für Strategieberatung im Bereich Employer Branding: Hi! Employer Strategies profiliere Arbeitgebermarken für die Zukunft und etabliere ein Angebot, das dem steigenden Veränderungsdruck auf Unternehmen, deren Märkte und Zielgruppen gerecht werde. Das neu gegründete Unternehmen verfolge dabei einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der Kompetenz in Markenkommunikation, HR und Transformation vereine, heisst es in einer Mitteilung.

Mit Hi! Employer Strategies wird es ein Angebot geben, stabile Employer Relations aufzubauen und nachhaltig zu optimieren. Hi! kombiniert dabei Instrumente und Methoden aus Markenführung, Organisationsdesign und Change Management. Konkret geht es um Positionierungen, um interne und externe Markenaktivierung und um eine zielgruppengerechte Digitalstrategie, aber auch um ein zukunftsfähiges Rollenverständnis für Personaler im Unternehmen sowie um Technologie.

Geschäftsführerin von Hi! Employer Strategies wird Rotraud Diwan. Die 50-Jährige verfügt gemäss Mitteilung über eine umfassende Beratungsexpertise im internationalen Employer-Branding-Umfeld, unter anderem bei TMP Worldwide. Diwan leitet das Expertenteam an den Standorten Hamburg und Berlin.

Die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. (pd/as)