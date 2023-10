Die Talentsoftwareschmiede Umantis entstand im Jahr 2000 als ETH/HSG-Spin Off. Unter dem Dach der vormaligen deutschen Besitzerin wurde der Brand nicht aktiv geführt, sondern war als Haufe Talentmangament ein Teil des Angebotes der Haufe Group. Nun, nach der Übernahme durch die Abacus Research AG am 1. Juli 2023 erlebt der Brand eine Wiedergeburt, wie es in einer Mitteilung der Agentur Ammarkt heisst.

Umantis helfe mit seiner Software Unternehmen dabei, die besten Talente zu finden und ihnen in der Folge eine optimale individuelle Entwicklung zu ermöglichen. Ein Prozess, bei dem Bewegung die Norm und Stillstand nie eine Option sei. Aus diesen beiden Konstanten – Individualität und Bewegung – hat Ammarkt die neue Identität des Brands gestaltet. Eine weiter Komponente, die es zu berücksichtigen gab, war die Arbeitsweise von Umantis. Denn «One Size Fits All» gibt es dort nicht. Um den unterschiedliche Bedürfnissne und der autochthone Kultur jedes Unternehmens gerecht zu werden, entwickelt Umantis mit jedem Kunden eine eigene Version der Software. Das neue Logo, vor allem in seiner bewegten Form nimmt die organische Herangehensweise von Umantis spielerisch auf und setzt sich aus vielen einzelnen Punkten immer wieder neu zusammen.

Umantis ist zwar seit über 20 Jahren im Geschäft, konnte aber den Spirit eines Start-ups bewahren, wie es weiter heisst. «Auch wenn ein Grossteil unserer Kunden renommierte nationale und internationale Unternehmen sind, gehen wir jedes Projekt so an, als wäre es unser Erstes», erklärt Mischa Hollenstein, Marketing- und Verkaufsleiter die Philosphie von Umantis, «zwar mit viel Erfahrung und Know-how im Rucksack, aber immer mit dem offenen Blick für neue und frische Ideen». Diese Vitalität wird durch das kräftige Rot widerspiegelt, welches als Hauptfarbe gewählt wurde. Dieses kommt im Moment vor allem auf der neuen Website zum Einsatz.

Wie immer bei Übernahmen musste auch in diesem Fall alles sehr schnell gehen. Zwischen dem Zeitpunkt des Pitch-Gewinns und dem Live-Gang der Website lagen gerade mal gut zehn Wochen. «Die Chemie stimmte von Anfang an», lässt sich Ammarkt-Projektleiter Carlos Rageth zitieren. «Das Zusammenspiel mit Mischa und seinem Team klappte reibungslos und dem lebendigen Start-up-Spirit von Umantis entsprechend wurde immer schnell und klar entschieden». Nach einem kurzen Durchschnaufer nach dem Live-Gang anfang Juli arbeite die Ammarkt-Crew bereits mit Hochdruck an diversen Messeauftritten, Videos und Kampagnen, die voraussichtlich ab diesem Herbst zu sehen sein werden. (pd/cbe)